В Краснодаре ФАС запретила использовать непристойные названия для ресторанов японской кухни«Ёбидоёби», «Куни Ли», «Ваху Яки» - эти названия ресторанов японской кухни вызывают двоякое чувство у жителей кубанской столицы.
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