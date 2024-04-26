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Спикер вологодского парламента Луценко о заседании Совета законодателей: «Наша цель – создать здоровое общество»

Спикер вологодского парламента Луценко о заседании Совета законодателей: «Наша цель – создать здоровое общество»

ВОЛОГДА, 26 апреля, ФедералПресс. Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко обсудил вопросы повышения рождаемости и поддержки семей в рамках заседания Совета законодателей.

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