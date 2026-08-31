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Царьград

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Прогноз магнитных бурь с 31 августа по 6 сентября: чего ждать от космической погоды

Прогноз магнитных бурь с 31 августа по 6 сентября: чего ждать от космической погоды

На предстоящей неделе сильных магнитных бурь не ожидается, однако осенью Земля окажется в уязвимом положении относительно Солнца.

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