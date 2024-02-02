Ростовской полицией задержаны трое сообщников, подозреваемых в организации незаконной миграции

Реализуя оперативную информацию, сотрудники ЦПЭ ГУ МВД России по Ростовской области совместно с оперативниками регионального УФСБ задержали троих участников группы, которые подозреваются в организации незаконной миграции.
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