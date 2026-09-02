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Аргументы и Факты

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Мурашко заявил о росте выживаемости пациентов с онкологией

Мурашко заявил о росте выживаемости пациентов с онкологией

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России показатель пятилетней выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями вырос почти на 10%.

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