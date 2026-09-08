БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Прибалтика разворачивает 12-тысячную армию прямо перед носом у России

Прибалтика разворачивает 12-тысячную армию прямо перед носом у России

  Прибалтика намерена продемонстрировать свою военную мощь. Так, Латвия в ходе военных учений «Namejs 2026» будут задействованы вдоль российского пограничья 12 тысяч военных, Литва устраивает маневры с использованием пиротехники на «Strong Griffin-2026», а эстонцы на учениях «Orkaan XX» решили обучить военному ремеслу не только тероборону, но и гражданское население — всего 1500 человек.

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