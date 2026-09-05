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Смертельная эпидемия кори в Бангладеш охватила всю страну: почти 1000 детей умерли, больницы переполнены, а прививка бесполезна

Смертельная эпидемия кори в Бангладеш охватила всю страну: почти 1000 детей умерли, больницы переполнены, а прививка бесполезна

Бангладеш с марта ведет борьбу с эпидемией кори, однако пока без особых успехов. Вспышка болезни стала самым смертоносным за последние десятилетия и охватила всю страну.

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