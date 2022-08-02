Сотрудниками полиции в Республике Алтай выявлен факт незаконной рубки кедра на сумму более 300 млн рублей

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Алтай выявлен факт незаконной рубки лесных насаждений на территории Турочакского района Республики Алтай.
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