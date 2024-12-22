Политика как он...
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Политика как она есть

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Маск возмутился расходами США на оборону Европы

Маск возмутился расходами США на оборону Европы

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск возмутился тем, что граждане США в условиях дефицита бюджета и роста государственного долга тратят большое количество средств на оборону Европы в рамках НАТО.

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