Лавров рассказал, что стоит за предложением Байдена начать переговоры по ЯО

«Это желание заработать предвыборные очки для кандидата от Демократической партии», – сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «АиФ»Почему такие переговоры сейчас трудноосуществимы, даже если бы слова Байдена были бы искренними, читайте в полной версии интервью 21 октября.