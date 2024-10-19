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Лавров рассказал, что стоит за предложением Байдена начать переговоры по ЯО

Лавров рассказал, что стоит за предложением Байдена начать переговоры по ЯО

«Это желание заработать предвыборные очки для кандидата от Демократической партии», – сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «АиФ»Почему такие переговоры сейчас трудноосуществимы, даже если бы слова Байдена были бы искренними, читайте в полной версии интервью 21 октября.

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