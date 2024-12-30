Детали в прихожей, которые могут лишить её удобства и уюта

Прихожая — важная часть жилища, но часто мы забываем об этом, превращая ее в склад вещей. Но это первое, что видят те, кто приходит к нам в дом, да и самим нам будет гораздо комфортнее, если в прихожей все устроено удобно.
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