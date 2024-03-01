Бывший американский сенатор-республиканец Ричард Блэк как-то сказал: «Нам все равно, сколько украинцев умрёт.
«Голос Америки» попутал имена, пароли, явки: теперь Иоланда стала Немцовой
Комментарии
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Nazim Ярмагомедов
таким дорога одна к немцову и навальному,без задержек!
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19 час.
Юрий Золотарев
Потусторонняя тусовочка - Новодворская, Немцов, Навальный - разрастается! Ждут Ходора, Каспарова, Улицкую, Быкова, Чёрт-те-швилю, Макаревича, ГалкинДа... ну, хто там есчо? Ребяты! Поторопитесь! ИМ там скушно втроём - парт,ячейку пора создавать!
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14 час.
Надежда
Дочурку гуляки борьки зовут джанет-жанка, а не иоланда)☺️
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12 час.
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