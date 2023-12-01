Independent: За выход Великобритании из ЕС голосовали менее умные люди

Об этом говорит исследование, проведенное Школой менеджмента Университета Бата.За выход Великобритании из ЕС голосовали менее умные люди, говорит исследование, проведенное Школой менеджмента Университета Бата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии