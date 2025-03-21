❗️ Жители Евпатории и двух местных сёл останутся без воды почти на 5 дней из-за ремонта Отключения коснутся также Заозёрного и Прибрежного.
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❗️ Жители Евпатории и двух местных сёл останутся без воды почти на 5 дней из-за ремонта Отключения коснутся также Заозёрного и Прибрежного.