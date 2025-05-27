ЧП на железной дороге в Петербурге: туда съехались силовики

В Петербурге 17-летнего парня подозревают в поджоге электрощита в вагонном депо Несовершеннолетнего петербуржца арестовали по делу о теракте на ж/д дороге В Петербурге причастным к поджогу коммутационного щита вагонного депо стал 17-летний парень.