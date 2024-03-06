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Daily Moscow

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В ЕС объяснили отказ послов от встречи с Лавровым общей внешней политикой союза

В ЕС объяснили отказ послов от встречи с Лавровым общей внешней политикой союза

Коллективный отказ послов стран Евросоюза от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым является «стандартной практикой», посольства стран объединения координируются при взаимодействии с властями принимающей страны.

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