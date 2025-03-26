Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Elena
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«Согласились на капитуляцию»: в Киеве раскрыли детали тайных переговоров

«Согласились на капитуляцию»: в Киеве раскрыли детали тайных переговоров

БлокнотРУ В Киеве сделали заявление об условиях капитуляции. На Украине собираются принять условия Трампа, заявил в эфире одного из украинских телеканалов бывший министр социальной политики страны Андрей Рева.

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