БлокнотРУ В Киеве сделали заявление об условиях капитуляции. На Украине собираются принять условия Трампа, заявил в эфире одного из украинских телеканалов бывший министр социальной политики страны Андрей Рева.
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