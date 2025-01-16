"КП": администрация Петербурга подала в суд на сына Нагиева из-за неуплаты аренды

Администрация Санкт-Петербурга подала иск на сына Дмитрия Нагиева Кирилла. Об этом сообщает kp.ru. Комитет имущественных отношений Северной столицы и казенное учреждение комитета СПб ГКУ "Имущество СПб" обратился в суд из-за постоянного пропуска Нагиевым-младшим оплаты аренды имущества.
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