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Русская Семёрка

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Чума в Москве 1939 года: как один больной едва не парализовал столицу

В декабре 1939 года в центре Москвы несколько дней ходил человек с лёгочной чумой. Он жил в гостинице «Националь», выступал на заседании коллегии Наркомздрава, брился у парикмахера и ездил по городу, пока его не уложила температура.

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