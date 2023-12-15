Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ФСБ задержала украинского шпиона в Ростовской области

ФСБ задержала украинского шпиона в Ростовской области

Сотрудники ФСБ Ростовской области задержали 40-летнего украинца-шпиона. Он подозревается по подозрению в шпионаже в интересах разведки Украины: он собирал и информацию о личном составе и передвижениях подразделений ВС РФ из зоны спецоперации.

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