Истребители Су-35 ВВО перехватили нарушителя на учениях Союзная решимость-2022

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Истребители Су-35 Восточного военного округа в рамках совместных с Белоруссией учений "Союзная решимость-2022" перехватили условного нарушителя воздушной границы Союзного государства, сообщили журналистам в Минобороны России.
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