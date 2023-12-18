Десятки самолетов российских авиакомпаний могут арестовать за рубежом

Pexels/Pixabay Парк самолетов иностранного производства, используемый российскими компаниями для полетов за рубеж, может сократиться на 37 единиц из-за того, что после 20 декабря появится риск их ареста в заграничных аэропортах.
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