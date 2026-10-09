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Тысячу заявок подали на соискание знака отличия «Волонтер Москвы»

Тысячу заявок подали на соискание знака отличия «Волонтер Москвы»

На соискание знака отличия «Волонтер Москвы» поступила тысяча заявок. Их направили образовательные учреждения, некоммерческие организации, городские структуры и компании.

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