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Пушилин заявил, что около 100 военнослужащих «Каскада» получили награды за героизм

Пушилин заявил, что около 100 военнослужащих «Каскада» получили награды за героизм

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что около 100 военнослужащих оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» получили награды за личное мужество и героизм.

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