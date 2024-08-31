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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Маск обвинил Бразилию в подавлении свободы слова из-за блокировки X

Илон Маск обвинил власти Бразилии в подавлении свободы слова из-за блокировки соцсети X. Ранее Верховный суд Бразилии распорядился немедленно приостановить работу X, поскольку Маск отказался назначить официального представителя платформы в стране.

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