Минздрав: ИИ активно используется в радиологии и анализе медицинских карт

В Минздраве подтвердили: нейросети уже активно работают в радиологии по всей стране. Они анализируют снимки, готовят предварительные описания и выявляют пациентов с рисками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Правда Достоевско...
- Правда Достоевско...
- Правда Достоевско...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым