Миронов отказался от участия в выборах президента в 2024 году

МОСКВА (ИА Реалист). Лидер «Справедливой России — За правду» 70-летний Сергей Миронов предложил делегатам партийного съезда не выдвигать своего кандидата на президентские выборы в 2024 году, а вместо этого поддержать президента Владимира Путина.