Генпрокуратура: Швейцария чаще других стран отказывала России в правовой помощи

С начала 2023 года в 32 случаях другие страны отказали России в правовой помощи. Больше всего запросов не одобрила Швейцария, которая до февраля 2022 года активно сотрудничала с российскими ведомствами, сообщила «Коммерсанту» Генпрокуратура.