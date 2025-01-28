Старейшины Абхазии выставили ультиматум: Новый поворот с выборами в республике

"СвириденКО" ....КО! В других странах народ уже десять раз вышел бы на демонстрации. ВЫ выходили уже в последний раз в в 2014том на майдан и как оно того стоило?

Надежда

Без России сложно прожить всем бывшим республикам СССР, но мало кто это понимает. Или, правильнее, хочет понять. Разве что Лукашенко. И то, он тоже долго пытался усидеть на 2 стульях и заигрывал с западом. Запустил НКО в страну, которые смогли подготовить некоторую часть молодежи настроить против ЛАГ и за малым не устроили в Белоруссии майданную Украину! Но Лукашенко вовремя опомнился и попросил помощи у ВВП, что его и спасло. В отличие от Токаева. Которому тоже светила цветная революция и изгнание из страны. И он так же запросил помощи у ВВП, который тоже ему помог. Но Токаев быстро "забыл" об этом и решил, что будет "слугой двух господ", чтобы везде получать "пряники" и иметь возможность изображать из себя великого господина!(