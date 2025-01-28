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Старейшины Абхазии выставили ультиматум: Новый поворот с выборами в республике

Старейшины Абхазии выставили ультиматум: Новый поворот с выборами в республике

Царьград Фото: коллаж Царьграда. В предвыборной кампании в Абхазии назревает напряжение: представители Совета старейшин заявляют о возможности применения оружия в случае нежелательного исхода голосования.

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Комментарии
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Дмитрий
&quot;СвириденКО&quot; ....КО! В других странах народ уже десять раз вышел бы на демонстрации. ВЫ выходили уже в последний раз в в 2014том на майдан и как оно того стоило?
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9 час.
Валерий Евстафьев
Спасибо. Принято.
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8 час.
Надежда
Без России сложно прожить всем бывшим республикам СССР, но мало кто это понимает. Или, правильнее, хочет понять. Разве что Лукашенко. И то, он тоже долго пытался усидеть на 2 стульях и заигрывал с западом. Запустил НКО в страну, которые смогли подготовить некоторую часть молодежи настроить против ЛАГ и за малым не устроили в Белоруссии майданную Украину! Но Лукашенко вовремя опомнился и попросил помощи у ВВП, что его и спасло. В отличие от Токаева. Которому тоже светила цветная революция и изгнание из страны. И он так же запросил помощи у ВВП, который тоже ему помог. Но Токаев быстро &quot;забыл&quot; об этом и решил, что будет &quot;слугой двух господ&quot;, чтобы везде получать &quot;пряники&quot; и иметь возможность изображать из себя великого господина!(
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6 час.

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