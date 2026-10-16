На мартовской сессии областного Собрания было принято обращение к Заместителю Председателя Правительства РФ Александру Новаку изменить ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Единые учебники п...
- Единые учебники п...
- Единые учебники п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым