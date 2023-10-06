В Тамбовской области стартует слёт студенческих отрядов ЦФО

6 октября в Тамбовской области стартует VII Слёт и Спартакиада студенческих отрядов ЦФО (12+). Проведение слёта нацелено на поддержку и развитие движения студенческих отрядов, а также выявление лучших бойцов в профессиональном мастерстве, спорте, творчестве.
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