В Тамбовской области стартует слёт студенческих отрядов ЦФО

6 октября в Тамбовской области стартует VII Слёт и Спартакиада студенческих отрядов ЦФО (12+). Проведение слёта нацелено на поддержку и развитие движения студенческих отрядов, а также выявление лучших бойцов в профессиональном мастерстве, спорте, творчестве.