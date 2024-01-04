Coinbase требует от британских пользователей заполнять форму подтверждения рисков

В свете рекомендаций от местного финансового регулятора, Coinbase требует от своих пользователей из Великобритании сообщить бирже, к какому типу инвесторов они относятся, и заполнить форму, подтверждающую, что они понимают высокорисковый характер инвестиций в криптовалюту.
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