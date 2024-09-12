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Можжевельник для желудка

Можжевельник для желудка

Почти все виды можжевельника являются чемпионами по выделению фитонцидов, а это значит, что это растение проявляет активный антибактериальный эффект и его с успехом можно использовать при разнообразных инфекциях и заболевании желудка.

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