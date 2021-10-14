«Северный поток — 2» станет реваншем Путина — украинский дипломат

На прошедшем саммите ЕС-Украина Евросоюз явным образом продемонстрировал, что не может ничего предложить для решения проблем энергобезопасности Украины, заявил бывший заместитель главы МИД Украины Константин Елисеев 13 октября в эфире радио «Новое время».
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