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«Северный поток — 2» станет реваншем Путина — украинский дипломат

«Северный поток — 2» станет реваншем Путина — украинский дипломат

На прошедшем саммите ЕС-Украина Евросоюз явным образом продемонстрировал, что не может ничего предложить для решения проблем энергобезопасности Украины, заявил бывший заместитель главы МИД Украины Константин Елисеев 13 октября в эфире радио «Новое время».

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