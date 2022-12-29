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Лэрри Нэнс не смог доиграть матч после жесткого фола Остина Риверса

Форвард «Пеликанс» Лэрри Нэнс не смог доиграть матч против «Вулвс» (119:118) после жесткого фола защитника Остина Риверса.

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