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Снукерист.ру

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English Open 2024: Селби проигрывает индийцу, а Робертсон вновь в отличной форме

English Open 2024: Селби проигрывает индийцу, а Робертсон вновь в отличной форме

Индийский снукерист Ишприт Сингх Чадха в напряженном бою одержал обеду над Марком Селби, а Нил Робертсон с комфортом обыграл Барри Хокинса в 1/4 финала на турнире English Open 2024 в Брентвуде, сообщает WST Ишприт Сингх Чадха (фото: WST)Все Новости и результаты English Open 2024 English Open 2024.

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