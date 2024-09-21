English Open 2024: Селби проигрывает индийцу, а Робертсон вновь в отличной форме

Индийский снукерист Ишприт Сингх Чадха в напряженном бою одержал обеду над Марком Селби, а Нил Робертсон с комфортом обыграл Барри Хокинса в 1/4 финала на турнире English Open 2024 в Брентвуде, сообщает WST Ишприт Сингх Чадха (фото: WST)Все Новости и результаты English Open 2024 English Open 2024.