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Госкомпания будет бороться с разливами нефти на Каспии: планы Казахстана

Госкомпания будет бороться с разливами нефти на Каспии: планы Казахстана

Госкомпания будет бороться с разливами нефти на Каспии: планы Казахстана Татьяна АрестоваРазлив нефти в водоеме может иметь серьезные последствия для окружающей среды.

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