Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербург вернутся дожди

Сегодня в городе будет тепло Днем 24 апреля в Петербург начинает поступать теплый воздух с юга, но о весенней погоде пока говорить рано, рассказал в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.
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