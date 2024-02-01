В Госдуму внесли проект обращения к Конгрессу США в связи с крушением Ил-76

В нижнюю палату российского парламента внесли проект обращения Госдумы к американскому Конгрессу в связи с крушением перевозившего пленных украинских военнослужащих Ил-76, который был сбит ВСУ над Белгородской областью.
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