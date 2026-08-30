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Русский Днепропетровск

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Мышиная тактика. ВСУ зарываются под землю как крысы

Мышиная тактика. ВСУ зарываются под землю как крысы

Пётр Городов 30 августа 2026 г., 6:45   Минобороны РФ отчиталось об освобождении Анновки. Этот населенный пункт является восточным пригородом Доброполья.

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