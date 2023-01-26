Энергетический вампир: как окружающие лишают нас сил?

Энергетический вампир — понятие характеризующее людей, которые своим психологическим воздействием на другого человека нарушают его эмоциональное состояние, в результате чего тот чувствует опустошение, раздражение и слабость.
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