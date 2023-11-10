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Активисты призвали лишить актрису Наталью Орейро гражданства РФ из-за пропаганды ЛГБТ

Активисты призвали лишить актрису Наталью Орейро гражданства РФ из-за пропаганды ЛГБТ

Общественники требуют лишить Наталью Орейро российского гражданства из-за поддержки ЛГБТ. Активистов возмутило, что актриса неоднократно открыто поддерживала секс-меньшинства, посещала мероприятия в одежде с расцветкой ЛГБТ, выставляла фотографии с соответствующей символикой, а недавно выступила на празднике ЛГБТ в Аргентине и вышла на сцену с почти голой грудью.

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