Активисты призвали лишить актрису Наталью Орейро гражданства РФ из-за пропаганды ЛГБТ

Общественники требуют лишить Наталью Орейро российского гражданства из-за поддержки ЛГБТ. Активистов возмутило, что актриса неоднократно открыто поддерживала секс-меньшинства, посещала мероприятия в одежде с расцветкой ЛГБТ, выставляла фотографии с соответствующей символикой, а недавно выступила на празднике ЛГБТ в Аргентине и вышла на сцену с почти голой грудью.