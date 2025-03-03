Александр Овечкин посетил вечер памяти, посвященный жертвам авиакатастрофы в Вашингтоне

Трагедия унесла жизни десятков человек Капитан клуба Националь хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и другие представители команды посетили вечер памяти Legacy on Ice, посвящённый жертвам авиакатастрофы в небе над Вашингтоном, сообщила пресс-служба клуба.
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