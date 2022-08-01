Парламент Ирландии призвал президента прояснить позицию по Украине

Сенаторы парламента Ирландии Малкольм Бирн и Макгахон от партий «Фианна фойл» и «Фине гэл» правящей коалиции обратились к президенту страны Майклу Хиггинсу с требованием публично высказать свое мнение о ситуации на Украине.