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ВС России создают буферную зону на Харьковском направлении

ВС России создают буферную зону на Харьковском направлении

Активизация боевых действий в Харьковской области обернулась для Украины несколькими скандалами. Среди них – публичные обвинения в адрес Зеленского из-за отсутствия полноценной линии обороны под Харьковом.

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