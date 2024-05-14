ВС России создают буферную зону на Харьковском направлении

Активизация боевых действий в Харьковской области обернулась для Украины несколькими скандалами. Среди них – публичные обвинения в адрес Зеленского из-за отсутствия полноценной линии обороны под Харьковом.
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