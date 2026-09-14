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Магазины "Мария-Ра" могут переименовать в "Монетку" после продажи

Магазины "Мария-Ра" могут переименовать в "Монетку" после продажи

Не исключено, что какие-то торговые точки и вовсе будут закрыты Торговые точки сети "Мария-Ра" могут быть переведены под бренд "Монетка", который у "Ленты" отвечает за формат "у дома", пишет ngs.

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