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Трампа не злить и признаваться в любви: Зеленский получил новую установку из Вашингтона

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому дали новую установку из Вашингтона: Дональда Трампа не злить, не критиковать и всячески признаваться ему в любви.

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