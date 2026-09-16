Фанаты «Платенсе» напали на игроков «Флуминенсе» после вылета из Кубка Либертадорес

Болельщики аргентинского «Платенсе» нарушили общественный порядок после домашнего ответного матча 1/4 финала Кубка Либертадорес с «Флуминенсе» (2:1, 2:3 по сумме результатов двух матчей).
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