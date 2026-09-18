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Первым из уральских политиков на выборы пришел Артем Жога

Первым из уральских политиков на выборы пришел Артем Жога

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога пришел на избирательный участок в Екатеринбурге, чтобы проголосовать за кандидатов в депутаты Госдумы.

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