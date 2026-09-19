Граффити на скамейках, сломанные форсунки и 2,5 млн нарушений ПДД: как работают камеры в Симферополе

В столице Крыма почти две тысячи камер помогают бороться с правонарушениями. Что чаще всего портят в городских парках и продолжают ли устройства работать при отключении электричества? ОНИ ПОВСЮДУ Информация более чем с 1 850 камер видеонаблюдения поступает в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Симферополя.