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Крымская газета

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Граффити на скамейках, сломанные форсунки и 2,5 млн нарушений ПДД: как работают камеры в Симферополе

Граффити на скамейках, сломанные форсунки и 2,5 млн нарушений ПДД: как работают камеры в Симферополе

В столице Крыма почти две тысячи камер помогают бороться с правонарушениями. Что чаще всего портят в городских парках и продолжают ли устройства работать при отключении электричества? ОНИ ПОВСЮДУ Информация более чем с 1 850 камер видеонаблюдения поступает в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Симферополя.

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